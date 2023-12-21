Итальянские власти планируют закон для "защиты вертепов" в школах

Правящая итальянская партия "Братья Италии" представила в среду законопроект для защиты "культурных корней" страны – школьных вертепов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

По словам партии, которую возглавляет премьер-министр Джорджия Мелони, этот шаг "абсолютно необходим для сохранения и защиты культурных корней, примером которых является вертеп".

"Уже несколько лет подряд мы являемся свидетелями неприемлемых и позорных решений некоторых школ, которые запрещают вертепы или меняют глубокую суть Рождества, превращая его в невероятный зимний праздник, чтобы не обидеть верующих других религий", – прокомментировала Лавиния Меннуни, сенатор от "Братьев Италии" и одна из главных подписантов предложенного законопроекта.

Законопроект о вертепе говорит о "абсолютно неприемлемом" решении некоторых школ о "ребрендинге Рождества" как зимнего праздника. Это, как утверждается, привело к тому, что "праздник лишен какого-либо исторического и культурного контекста, связанного с нашей нацией, и который, не имея никакого этического содержания, обречен приобрести чисто гедонистически-потребительский оттенок".

"Разрешение на превращение священных христианских празднований в еще один анонимный тип празднования будет означать дискриминацию учеников и их семей, исповедующих религию большинства", – прокомментировала Меннуни.

В случае принятия нового закона директора школ, которые будут убирать вертепы из учебных заведений, будут подвергаться дисциплинарным взысканиям.

Предложение немедленно раскритиковали оппозиционные политические силы, которые описали его как еще одну попытку партии Мелони использовать религию в политических целях.

"Точно, как швейцарские часы, во время Рождества возвращаются правые предложения по защите итальянских христианских традиций", – заявил Риккардо Маджи, секретарь левой партии "Больше Европы".

"(Это) то самое правое крыло во главе с Джорджией Мелони, для которого сегодня Святое Семейство, которое убегает от преследований, вероятно, оказалось бы в центре содержания под стражей, возможно, в Албании, ожидая решения какого-то судьи в Италии, достойны ли они ступить на итальянскую территорию", – добавил Маджи, говоря об антииммигрантской политике правительства.

Мелони пришла к власти с частыми ссылками на религию и христианскую идентичность. Она говорила своим сторонникам во время предвыборной кампании в 2019 году: "Я Джорджия, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка. Никто у меня этого не заберет".

А в этом году правительство Мелони объявило о противоречивом плане размещения в Албании до 3 тысяч искателей убежища, пока те будут ждать рассмотрения их просьб в Италии. Конституционный суд Албании временно заблокировал ратификацию парламентом соглашения с итальянским правительством.