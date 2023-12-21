Амстердам обмежить відкриття нових магазинів для туристів у центрі

У приміщеннях туристичних крамниць в історичному центрі Амстердаму не дозволять повторно відкривати схожий бізнес, якщо попередня закрилася – щоб "не витісняти з центру" звичайних мешканців міста.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Найвищий адміністративний суд визнав таким, що не суперечить закону, план міста про заборону повторно відкривати туристичну крамницю у центрі, якщо попередній орендар-власник такого бізнесу з’їхав звідти.

Мерія Амстердаму давно хоче стримати появу в історичному центрі нових сувенірних магазинів та міні-супермаркетів, щоб там "був простір для життя" звичайних містян і центр не перетворювався на виключно туристичну зону.

Ідея не сподобалася низці власників нерухомості на центральних вулицях і вони оскаржили план у суді як такий, що обмежує їх у використанні своєї власності.

Лише двоє власників отримали позитивне рішення на підставі того, що місто поквапилося з висновком, що туристичне використання цих приміщень припинилося.

Також міська влада планує перенести квартал червоних ліхтарів, відомий як місце надання секс-послуг, до спеціально збудованого центру на півдні столиці.

Нагадаємо, нещодавно в Амстердамі майже на всіх вулицях почало діяти обмеження швидкості 30 км\год.