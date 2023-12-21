Амстердам ограничит открытие новых магазинов для туристов в центре

В помещениях туристических магазинов в историческом центре Амстердама не позволят повторно открывать похожий бизнес, если предыдущая закрылась – чтобы "не вытеснять из центра" обычных жителей города.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Высший административный суд признал таким, что не противоречит закону, план города о запрете повторно открывать туристический магазин в центре, если предыдущий арендатор-владелец такого бизнеса съехал оттуда.

Мэрия Амстердама давно хочет сдержать появление в историческом центре новых сувенирных магазинов и мини-супермаркетов, чтобы там "было пространство для жизни" обычных горожан и центр не превращался в исключительно туристическую зону.

Идея не понравилась ряду владельцев недвижимости на центральных улицах и они обжаловали план в суде как ограничивающий их в использовании своей собственности.

Только двое владельцев получили положительное решение на основании того, что город поторопился с выводом, что туристическое использование этих помещений прекратилось.

Также городские власти планируют перенести квартал красных фонарей, известный как место предоставления секс-услуг, в специально построенный центр на юге столицы.

Напомним, недавно в Амстердаме почти на всех улицах начало действовать ограничение скорости 30 км\ч.