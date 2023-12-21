Орбан виправдався за те, що на зустрічі з Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому у розмові з президентом Росії Владіміром Путіним під час їхньої зустрічі у жовтні назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на щорічній пресконференції в Будапешті, повідомляє Bloomberg.

"Це воєнна операція". Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна. Ми повинні бути щасливі, що немає оголошення війни, тому що тоді в РФ була б загальна мобілізація. Я нікому цього не бажаю", – заявив Орбан.

За словами угорського прем'єра, він "буде радий" використати слово "війна" наступного разу, коли зустрінеться з Путіним, і "в нього буде в цьому потреба", інформує Telex.

Водночас Орбан заявив, що найближчим часом не планує проводити двосторонню зустріч з президентом РФ.

Довідково. У сучасному міжнародному праві не існує такої правової дії як оголошення війни. Практика "оголошення війни" справді існувала до першої половини 20 сторіччя, але після Другої світової війни не застосовується, а міжнародне право передбачає, що війною (міжнародним збройним конфліктом) могуть бути також ті конфлікти, у яких якась зі сторін заперечує свою участь. Заява Орбана, таким чином, є неправдивою.

У жовтні президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Під час зустрічі Орбан назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.