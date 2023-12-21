Орбан оправдался за то, что на встрече с Путиным назвал войну в Украине "военной операцией"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в октябре назвал российскую войну против Украины "военной операцией".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, сообщает Bloomberg.

"Это военная операция". Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда будет война. Мы должны быть счастливы, что нет объявления войны, потому что тогда в РФ была бы всеобщая мобилизация. Я никому этого не желаю", – заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, он "будет рад" использовать слово "война" в следующий раз, когда встретится с Путиным, и "у него будет в этом потребность", информирует Telex.

В то же время Орбан заявил, что в ближайшее время не планирует проводить двустороннюю встречу с президентом РФ.

Справка. В современном международном праве не существует такого правового действия как объявление войны. Практика "объявления войны" действительно существовала до первой половины 20 века, но после Второй мировой войны не применяется, а международное право предусматривает, что войной (международным вооруженным конфликтом) могут быть также те конфликты, в которых какая-то из сторон отрицает свое участие. Заявление Орбана, таким образом, является ложным.

В октябре президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Во время встречи венгерский премьер назвал развязанную Россией войну против Украины "военной операцией".

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Также он заявлял, что из-за войны в Украине не понятно, каковы ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.