Орбан: "Різдво і Святий Дух" допомогли змінити український закон про нацменшини

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в Будапешті вивчають зміни до законодавства про національні меншини, які Україна ухвалила для виконання рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ.

Про це Орбан сказав в інтерв’ю журналу Mandiner, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Угорщини повторив неодноразово висловлену Будапештом позицію про те, що у 2015 році через закон України про перехід освіти на українську мову "в угорців відібрали права, і з самого початку ми протестували і боролися за їх повернення".

"Поки що нам це не вдалося. Зараз, якимось чином – із наближенням Різдва і, очевидно, з допомогою Святого Духа – був ухвалений закон, який дещо дає угорцям", – додав він.

Орбан сказав, що в Угорщині вивчають ухвалені зміни, але "не покладають великих надій". "Рішення просте: поверніть права, відібрані у 2015 році!" – підсумував він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила поправки до закону про нацменшини 8 грудня, його того ж дня підписав президент Володимир Зеленський. Закон був необхідний, аби врахувати експертну оцінку Ради Європи та виконати критерій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Лідери угорських громад України позитивно оцінили новий закон, також його ухвалення привітала міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

В Угорщині, однак, продовжують наполягати на необіхдності повернення до ситуації до 2015 року.