Орбан: "Рождество и Святой Дух" помогли изменить украинский закон о нацменьшинствах

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в Будапеште изучают изменения в законодательство о национальных меньшинствах, которые Украина приняла для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении.

Об этом Орбан сказал в интервью журналу Mandiner, сообщает "Европейская правда".

Премьер Венгрии повторил неоднократно высказанную Будапештом позицию о том, что в 2015 году из-за закона Украины о переходе образования на украинский язык "у венгров отобрали права, и с самого начала мы протестовали и боролись за их возвращение".

"Пока что нам это не удалось. Сейчас, каким-то образом – с приближением Рождества и, очевидно, с помощью Святого Духа – был принят закон, который несколько дает венграм", – добавил он.

Орбан сказал, что в Венгрии изучают принятые изменения, но "не возлагают больших надежд". "Решение простое: верните права, отобранные в 2015 году!" – подытожил он.

Напомним, Верховная Рада приняла поправки к закону о нацменьшинствах 8 декабря, его в тот же день подписал президент Владимир Зеленский. Закон был необходим, чтобы учесть экспертную оценку Совета Европы и выполнить критерий Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Лидеры венгерских общин Украины положительно оценили новый закон, также его принятие приветствовала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

В Венгрии, однако, продолжают настаивать на необходимости возвращения к ситуации до 2015 года.