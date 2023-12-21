Стрельба в Праге: предварительно 11 погибших, около 30 раненых

Спасательные службы Праги сообщили, что, по предварительной информации, жертвой стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 11 человек включительно со стрелком.

Об этом пишет "Европейская правда".

В результате инцидента девять человек получили серьезные ранения, пять-шесть – ранения средней тяжести и еще 10 – легкие ранения. Спасатели предупредили, что информация может измениться.

Střelba na FF UK: 11 mrtvých osob včetně útočníka, 9 vážně zraněných, 5-6 středě vážně zraněných, do 10 lehce zraněných. Počty se ještě mohou měnit. December 21, 2023

Напомним, о стрельбе в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в четверг.

В связи с инцидентом полиция перекрыла площадь и прилегающую к университету территорию.

Очевидцы говорили, что видели стрелка на крыше здания факультета, и он вел огонь по ним. Позже его ликвидировали, а из здания приступили к эвакуации.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах в Праге пока не поступала.