Іспанія замовила для армії літаки Airbus на понад 1,5 млрд євро

Міністерство оборони Іспанії замовило 16 літаків Airbus C295 у конфігурації морського патрульного літака та літака морського спостереження.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі компанії.

Згідно з повідомленням, сума контракту становить 1,695 млрд євро. Ці літаки дозволять Повітряно-космічним силам та ВМС Іспанії посилити можливості протичовнової боротьби, а також збільшити та вдосконалити свої підрозділи спостереження, розвідки та пошуково-рятувальні підрозділи.

Airbus

За словами генерального директора Airbus Defence and Space Майка Шеллхорна, літак буде повністю спроєктований та виготовлений в Іспанії.

Контракт також включає навчальні системи (повний пілотажний симулятор і симулятор системи управління польотами) та пакет початкової логістичної підтримки.

Раніше повідомляли, що Велика Британія підписала з Японією та Італією міжнародну угоду про майбутню програму бойової авіації, метою якої є розробка інноваційного винищувача-невидимки з надзвуковими можливостями, оснащеного найсучаснішими технологіями.

Перед цим повідомляли, що свій перший випробувальний політ здійснив американський B-21 Raider, що наблизило його до того, аби стати наступним американським бомбардувальником-невидимкою, здатним носити ядерну зброю.

Новітній американський ядерний бомбардувальник-невидимка був представлений наприкінці грудня минулого року після років секретних розробок.