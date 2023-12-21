Испания заказала для армии самолеты Airbus на более чем 1,5 млрд евро

Министерство обороны Испании заказало 16 самолетов Airbus C295 в конфигурации морского патрульного самолета и самолета морского наблюдения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, сумма контракта составляет 1,695 млрд евро. Эти самолеты позволят Воздушно-космическим силам и ВМС Испании усилить возможности противолодочной борьбы, а также увеличить и усовершенствовать свои подразделения наблюдения, разведки и поисково-спасательные подразделения.

Airbus

По словам генерального директора Airbus Defence and Space Майка Шеллхорна, самолет будет полностью спроектирован и изготовлен в Испании.

Контракт также включает учебные системы (полный пилотажный симулятор и симулятор системы управления полетами) и пакет начальной логистической поддержки.

Ранее сообщалось, что Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о будущей программе боевой авиации, целью которой является разработка инновационного истребителя-невидимки со сверхзвуковыми возможностями, оснащенного самыми современными технологиями.

Перед этим сообщалось, что свой первый испытательный полет совершил американский B-21 Raider, что приблизило его к тому, чтобы стать следующим американским бомбардировщиком-невидимкой, способным носить ядерное оружие.

Новейший американский ядерный бомбардировщик-невидимка был представлен в конце декабря прошлого года после многих лет секретных разработок.