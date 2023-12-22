Літак WizzAir з Кракова до Британії здійснив аварійну посадку після влучання блискавки
Літак лоукостера WizzAir, який мав виконувати рейс з Польщі до Британії, аварійно приземлився після влучання блискавки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка польських ЗМІ, серед яких TVN24.
Літак мав виконувати рейс з Кракова до Бірмінгема вранці у п’ятницю. Невдовзі після зльоту у нього влучила блискавка.
Речниця аеропорту Наталія Вінце зазначила, що влучання не було "серйозним", проте пілот вирішив здійснити аварійну посадку в Катовіце.
Компанія надала на заміну інший літак і після короткого очікування в Катовіце пасажири продовжили подорож.
Нагадаємо, в ключовому аеропорту Нідерландів через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.
У Гельсінкі щонайменш частина ранкових рейсів затрималися на кілька годин через сильний снігопад.