Літак WizzAir з Кракова до Британії здійснив аварійну посадку після влучання блискавки

Літак лоукостера WizzAir, який мав виконувати рейс з Польщі до Британії, аварійно приземлився після влучання блискавки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка польських ЗМІ, серед яких TVN24.

Літак мав виконувати рейс з Кракова до Бірмінгема вранці у п’ятницю. Невдовзі після зльоту у нього влучила блискавка.

Речниця аеропорту Наталія Вінце зазначила, що влучання не було "серйозним", проте пілот вирішив здійснити аварійну посадку в Катовіце.

Компанія надала на заміну інший літак і після короткого очікування в Катовіце пасажири продовжили подорож.

Нагадаємо, в ключовому аеропорту Нідерландів через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.

У Гельсінкі щонайменш частина ранкових рейсів затрималися на кілька годин через сильний снігопад.