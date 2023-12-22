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Літак WizzAir з Кракова до Британії здійснив аварійну посадку після влучання блискавки

П'ятниця, 22 грудня 2023, 15:40

Літак лоукостера WizzAir, який мав виконувати рейс з Польщі до Британії, аварійно приземлився після влучання блискавки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка польських ЗМІ, серед яких TVN24. 

Літак мав виконувати рейс з Кракова до Бірмінгема вранці у п’ятницю. Невдовзі після зльоту у нього влучила блискавка.

Речниця аеропорту Наталія Вінце зазначила, що влучання не було "серйозним", проте пілот вирішив здійснити аварійну посадку в Катовіце. 

Компанія надала на заміну інший літак і після короткого очікування в Катовіце пасажири продовжили подорож. 

Нагадаємо, в ключовому аеропорту Нідерландів через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.

У Гельсінкі щонайменш частина ранкових рейсів затрималися на кілька годин через сильний снігопад. 

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