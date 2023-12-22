Самолет WizzAir из Кракова совершил аварийную посадку после попадания молнии

Самолет лоукостера WizzAir, который должен был выполнять рейс из Польши в Британию, аварийно приземлился после попадания молнии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд польских СМИ, среди которых TVN24.

Самолет должен был выполнять рейс из Кракова в Бирмингем утром в пятницу. Вскоре после взлета в него попала молния.

Пресс-секретарь аэропорта Наталья Винце отметила, что попадание не было "серьезным", однако пилот решил совершить аварийную посадку в Катовице.

Компания предоставила на замену другой самолет и после короткого ожидания в Катовице пассажиры продолжили путешествие.

Напомним, в ключевом аэропорту Нидерландов из-за непогоды отменили или отложили более тысячи рейсов.

В Хельсинки по меньшей мере часть утренних рейсов задержались на несколько часов из-за сильного снегопада.