Укр Рус Eng

В аеропорту Гельсінкі – затримки рейсів через сильний снігопад

фото
П'ятниця, 22 грудня 2023, 10:22

В аеропорту Гельсінкі очікуються затримки багатьох рейсів через сильний снігопад і вітер.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, необхідність розчищати злітні смуги від снігу призведе до затримок багатьох п’ятничних рейсів на кілька годин. 

 
Yle

"Погода несприятлива і варто очікувати затримок", – попередили в управлінні цивільної авіації Фінляндії.

У Баварії – транспортний колапс через снігопад та ожеледь, аеропорт Мюнхена не працює

Так, вже відомо, що рейс Finnair до Брюсселя вирушить на три години пізніше від графіка. 

Тим часом в ключовому аеропорту Амстердаму, який є важливим міжнародним хабом для пересадок, через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.

На магістральних дорогах у Фінляндії з другої половини дня у п’ятницю та протягом суботи очікують затори – тисячі людей перед святами будуть їхати до родичів або у місце, яке обрали для відпустки, а погода може додатково ускладнити рух. 

Така ситуація нерідко виникає і перед літнім сонцестоянням, коли фіни масово їдуть відпочивати на природі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Авіарейси