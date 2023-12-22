В аеропорту Гельсінкі – затримки рейсів через сильний снігопад

В аеропорту Гельсінкі очікуються затримки багатьох рейсів через сильний снігопад і вітер.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, необхідність розчищати злітні смуги від снігу призведе до затримок багатьох п’ятничних рейсів на кілька годин.

Yle

"Погода несприятлива і варто очікувати затримок", – попередили в управлінні цивільної авіації Фінляндії.

Так, вже відомо, що рейс Finnair до Брюсселя вирушить на три години пізніше від графіка.

Тим часом в ключовому аеропорту Амстердаму, який є важливим міжнародним хабом для пересадок, через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.

На магістральних дорогах у Фінляндії з другої половини дня у п’ятницю та протягом суботи очікують затори – тисячі людей перед святами будуть їхати до родичів або у місце, яке обрали для відпустки, а погода може додатково ускладнити рух.

Така ситуація нерідко виникає і перед літнім сонцестоянням, коли фіни масово їдуть відпочивати на природі.