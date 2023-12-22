В немецкой оппозиции поддерживают призыв украинских беженцев в ФРГ на военную службу

Эксперт по внешнеполитическим вопросам оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер поддержал идею призыва украинских беженцев в ФРГ на военную службу на родине.

Об этом Кизеветтер сказал в интервью радиостанции Deutsclandfunk, сообщает "Европейская правда".

По словам политика, в Германию из Украины из-за полномасштабной российской агрессии выехали около 200 тысяч пригодных к военной службе украинцев.

По его мнению, недопустимо, чтобы эти мужчины отказались поддерживать свою родину, поэтому немецкое правительство должно помочь Украине привлечь их к военной службе или территориальной обороне.

Кизеветтер пояснил, что речь может идти не о депортации украинских мужчин из Германии, но им можно было бы, например, урезать социальные выплаты.

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн ранее сказал, что украинцев не будут принуждать к военной службе, напомнив, что обязательной службы не существует и в самой ФРГ.

Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за рубежом.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что министр Рустем Умеров призывает всех украинцев участвовать в Вооруженных силах, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.