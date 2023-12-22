В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"

Министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад считает, что украинские беженцы, проживающие на датской территории, должны вернуться на родину, когда там наступит мир.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau.

По словам Дюбвада, Дания рассматривает пребывание беженцев в своей стране как временное, "независимо от того, откуда люди приехали", хотя, добавил министр, украинцы "культурно ближе к нам, чем люди с Ближнего Востока".

Чиновник также напомнил, что украинская сторона неоднократно подчеркивала желание вернуть домой всех, кто выехал из-за полномасштабного вторжения РФ. "И мы должны это уважать", – добавил он.

Сейчас в Дании зарегистрированы чуть более 30 тысяч украинцев, выехавших после февраля 2022 года. В стране до марта 2025 года действует специальный закон, который гарантирует украинцам вид на жительство и доступ к рынку труда вне общих правил предоставления убежища.

Заявление Дюбвада прозвучало на фоне опубликованного в сентябре исследования Копенгагенского университета, согласно которому половина украинцев хотят остаться в Дании даже тогда, когда в Украине закончится война.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Запад не может позволить себе устать от войны раньше, чем украинцы в окопах.