Частка імпорту російських енергоносіїв до ЄС впала до 6,5% 

Частка Росії в імпорті енергоносіїв до ЄС продовжує зменшуватися на тлі російського вторгнення в Україну.

Такими є дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

У третьому кварталі 2022 року на Росію припадало 14,5% всього імпорту енергоносіїв до ЄС, а в третьому кварталі 2023 року – тільки 6,5% від всього енергетичного імпорту.

У третьому кварталі 2023 року ЄС імпортував енергетичних товарів на суму 35,4 млрд євро загальним обсягом 65 млн тонн. Порівняно з аналогічним кварталом 2022 року, імпорт скоротився як у вартісному (-49,1%), так і в натуральному вираженні (-11,3%).

Більша частина імпорту нафти в ЄС у третьому кварталі 2023 року надійшла зі Сполучених Штатів (17,7%), далі йдуть Норвегія (13,7%) і Казахстан (8,2%).

Майже половина природного газу в газоподібному стані надійшла з Норвегії (48,6%). Частка Алжиру склала 17,8% і випередила Росію (16,0%) та Велику Британію (10,5%).

США забезпечили майже половину імпортованого скрапленого природного газу для ЄС (48,5%), випередивши Катар (14,0%), Алжир (10,1%) та Росію (8,8%).

Як повідомлялось раніше, Сполучені Штати намагаються не дозволити Росії бути провідним експортером скрапленого природного газу.

А в Фінляндії, між тим, хочуть заборонити імпорт СПГ з Росії.