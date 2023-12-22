Доля импорта российских энергоносителей в ЕС упала до 6,5% 

Доля России в импорте энергоносителей в ЕС продолжает уменьшаться на фоне российского вторжения в Украину.

Таковы данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

В третьем квартале 2022 года на Россию приходилось 14,5% всего импорта энергоносителей в ЕС, а в третьем квартале 2023 года – только 6,5% от всего энергетического импорта.

В третьем квартале 2023 года ЕС импортировал энергетических товаров на сумму 35,4 млрд евро общим объемом 65 млн тонн. По сравнению с аналогичным кварталом 2022 года, импорт сократился как в стоимостном (-49,1%), так и в натуральном выражении (-11,3%).

Большая часть импорта нефти в ЕС в третьем квартале 2023 года поступила из Соединенных Штатов (17,7%), далее следуют Норвегия (13,7%) и Казахстан (8,2%).

Почти половина природного газа в газообразном состоянии поступила из Норвегии (48,6%). Доля Алжира составила 17,8% и опередила Россию (16,0%) и Великобританию (10,5%).

США обеспечили почти половину импортируемого сжиженного природного газа для ЕС (48,5%), опередив Катар (14,0%), Алжир (10,1%) и Россию (8,8%).

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты пытаются не позволить России быть ведущим экспортером сжиженного природного газа.

А в Финляндии, между тем, хотят запретить импорт СПГ из России.