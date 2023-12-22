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У парламенті Туреччини після Різдва знову обговорять членство Швеції в НАТО

П'ятниця, 22 грудня 2023, 17:59

Комітет у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини у вівторок, 26 грудня, знову розгляне питання ратифікації протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTV Haber.

Згідно з програмою засідання комітету турецького парламенту, той має обговорити законопроєкт про ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО після того, як уже відклав це рішення у жовтні.

Для схвалення протоколу потрібна спершу згода профільного комітету, а потім – рішення генеральної асамблеї Великих національних зборів Туреччини, причому потрібно, аби в обох випадках рішення підтримала проста більшість учасників голосування.

Ердоган вже прямо каже, що вступ Швеції у НАТО залежить від поступок США й Канади 

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці жовтня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

У парламенті не поспішають з розглядом, формально пояснюючи це тим, що питання не є пріоритетним.

Але сам Ердоган нещодавно прямо заявив, що ратифікацію вступу Швеції до НАТО у турецькому парламенті можуть прискорити "позитивні зрушення" в США й Канаді щодо рішень, яких хоче Анкара.

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