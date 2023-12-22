У парламенті Туреччини після Різдва знову обговорять членство Швеції в НАТО

Комітет у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини у вівторок, 26 грудня, знову розгляне питання ратифікації протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTV Haber.

Згідно з програмою засідання комітету турецького парламенту, той має обговорити законопроєкт про ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО після того, як уже відклав це рішення у жовтні.

Для схвалення протоколу потрібна спершу згода профільного комітету, а потім – рішення генеральної асамблеї Великих національних зборів Туреччини, причому потрібно, аби в обох випадках рішення підтримала проста більшість учасників голосування.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці жовтня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

У парламенті не поспішають з розглядом, формально пояснюючи це тим, що питання не є пріоритетним.

Але сам Ердоган нещодавно прямо заявив, що ратифікацію вступу Швеції до НАТО у турецькому парламенті можуть прискорити "позитивні зрушення" в США й Канаді щодо рішень, яких хоче Анкара.