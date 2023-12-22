В парламенте Турции после Рождества снова обсудят членство Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции во вторник, 26 декабря, вновь рассмотрит вопрос ратификации протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTV Haber.

Согласно программе заседания комитета турецкого парламента, тот должен обсудить законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО после того, как уже отложил это решение в октябре.

Для одобрения протокола нужно сначала согласие профильного комитета, а затем – решение генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции, причем нужно, чтобы в обоих случаях решение поддержало простое большинство участников голосования.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В парламенте не спешат с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.

Но сам Эрдоган недавно прямо заявил, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "позитивные сдвиги" в США и Канаде относительно решений, которых хочет Анкара.