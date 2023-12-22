В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС

Сотрудники латвийской Службы госбезопасности 21 и 22 декабря проводили обыски в Доме Москвы в Риге в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Уголовно-процессуальные действия проводили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 23 ноября по статье о несоблюдении санкций ЕС.

Во время досудебного расследования было установлено, что руководство Дома Москвы, вероятно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых было запрещено международными санкциями.

Дополнительные процессуальные действия проводились по месту жительства одного человека.

Во время обысков Служба госбезопасности изъяла большое количество документов и носителей информации.

Комментируя действия латвийской спецслужбы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей". Захарова пригрозила ответными шагами.

Ранее латвийский Сейм концептуально поддержал законопроект, который предусматривает передачу Дома Москвы в собственность государства. Цель законопроекта – гарантировать безопасность Латвийского государства, не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю.

В настоящее время право собственности на здание закреплено за департаментом городского имущества города Москвы.

После перехода в собственность государства здания Дома Москвы понадобится около 495 395 евро из бюджета на ежегодные расходы по содержанию.

Напомним, ранее Служба госбезопасности Латвии открыла уголовное производство против представителей зарегистрированного в стране предприятия по подозрению в поставках в РФ электроники для использования в военных целях.

А на днях Латвия закрыла доступ к пяти сайтам с российским пропагандистским контентом.