У Німеччині після шторму "Золтан" чекають на сильні дощі й снігопади перед Різдвом

Сильні дощі та снігопади очікують в деяких регіонах Німеччини в суботу після того, як шторм "Золтан" пройшовся значною частиною північної Європи напередодні Різдва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Представники влади попередили про значні повені в деяких районах Нижньої Саксонії, Гамбурга, Саксонії-Ангальт і Баварії.

За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), свіжий сніг очікується від лісів у Тюрингії до лісів у Баварії на висоті понад 600-800 метрів над рівнем моря.

За даними DWD, у центральній частині Рудних гір у Саксонії в суботу очікують велику кількість снігу, що означає загрозу падіння дерев і обриву гілок.

Слизькі дорожні умови через налипання мокрого снігу також можливі від східного Шлезвіг-Гольштейну і східної Нижньої Саксонії до західної Польщі.

В результаті безперервного дощу в багатьох місцях очікується випадання опадів від 60 до 90 міліметрів за 48-72 години. У деяких регіонах також прогнозують бурі з кількістю опадів від 90 до 120 міліметрів.

У п'ятницю над Німеччиною пройшов шторм "Золтан", що спричинив значні перебої в автомобільному та залізничному сполученні.

У Нідерландах і Бельгії шторм спричинив смертельні випадки.

Німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn очікує, що на вихідних поїзди будуть дуже переповнені через і без того інтенсивний різдвяний трафік, а також через мандрівників, які були змушені відкласти свою подорож на вихідні через шторм.