В Германии после шторма "Золтан" ожидают сильные дожди и снегопады перед Рождеством

Сильные дожди и снегопады ожидают в некоторых регионах Германии в субботу после того, как шторм "Золтан" прошелся по значительной части северной Европы накануне Рождества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Представители власти предупредили о значительных наводнениях в некоторых районах Нижней Саксонии, Гамбурга, Саксонии-Анхальт и Баварии.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), свежий снег ожидается от лесов в Тюрингии до лесов в Баварии на высоте более 600-800 метров над уровнем моря.

По данным DWD, в центральной части Рудных гор в Саксонии в субботу ожидают большое количество снега, что означает угрозу падения деревьев и обрыва веток.

Скользкие дорожные условия из-за налипания мокрого снега также возможны от восточного Шлезвиг-Гольштейна и восточной Нижней Саксонии до западной Польши.

В результате непрерывного дождя во многих местах ожидается выпадение осадков от 60 до 90 миллиметров за 48-72 часа. В некоторых регионах также прогнозируют бури с количеством осадков от 90 до 120 миллиметров.

В пятницу над Германией прошел шторм "Золтан", вызвавший значительные перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении.

В Нидерландах и Бельгии шторм вызвал смертельные случаи.

Немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn ожидает, что на выходных поезда будут очень переполнены из-за и без того интенсивного рождественского трафика, а также из-за путешественников, которые были вынуждены отложить свое путешествие на выходные из-за шторма.