Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в субботу заявил, что вооруженные люди при поддержке сербских спецслужб готовятся к очередной провокации против его страны вроде инцидента в селе Баньска в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции Курти заявил, что за новой попыткой инцидента стоит бывший сопредседатель партии "Сербский список", которая представляет интересы сербского населения Косово, Милан Радойчич – организатор вооруженного инцидента в сентябре.

"Сейчас он продолжает подготовку к другим нападениям в нашей стране... Он проводит регулярные встречи с высокопоставленными чиновниками сербской спецслужбы BIA", – заявил косовский премьер.

Глава сербского Управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович в ответ назвал утверждения Курти "абсолютной ложью".

Прокуратура Косово выдала ордера на арест Радойчича и 30 других людей, которые, как она считает, скрываются в Сербии. Кроме того, ордер на арест экс-лидера косовских сербов выдал Интерпол.

Напомним, в сентябре на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Радойчич признался, что лично осуществил все материально-технические приготовления для "организации сопротивления косовских сербов против властей Приштины", а в день нападения на косовскую полицию, 24 сентября, был в селе Баньска, где затем проходила силовая операция косовских спецназовцев.

В Приштине утверждают, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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