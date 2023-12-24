Через страйк працівників в аеропорту Женеви затримуються рейси

Страйк працівників дубайської компанії DNATA, яка займається наземним обслуговуванням авіарейсів, уранці в неділю, 24 грудня, спричинив затримку перших рейсів в аеропорту Женеви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Keystone-SDA.

Працівники DNATA в неділю мали бути задіяні в обслуговуванні 85 рейсів. Через страйк три вже довелось затримати, а ще два міжконтинентальні рейси до Женеви, можливо, доведеться перенаправити в інші аеропорти.

В аеропорту попередили пасажирів про можливі незручності. Протягом неділі летовище мало прийняти 52 тисячі подорожувальників.

Страйк DNATA почався вранці в неділю, коли близько 80 співробітників цієї компанії, які працюють у Женеві, відмовились виходити на роботу через розбіжності щодо заробітної плати та компенсацій.

Компанія пропонувала підвищити заробітну плату працівників на 3%, тоді як профспілка вимагала підвищення на 5%, а також доплати залежно від важкості роботи. У п'ятницю ввечері стало відомо, що трудовий колектив переважною більшістю голосів відхилив пропозиції керівництва.

Як довго триватиме страйк, невідомо. Очікується, що працівники вирішать подальші кроки в суботу ввечері.

DNATA також надає послуги в аеропорту Цюріха, але там страйку не оголошували.

Цього тижня страйк також оголошували французькі працівники компанії Eurotunnel, яка обслуговує однойменний тунель під Ла-Маншем, що сполучає Велику Британію та Францію. Але після кількох годин страйку вони його скасували, розблокувавши рух.