Из-за забастовки работников в аэропорту Женевы задерживаются рейсы

Забастовка работников дубайской компании DNATA, которая занимается наземным обслуживанием авиарейсов, утром в воскресенье, 24 декабря, вызвала задержку первых рейсов в аэропорту Женевы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Keystone-SDA.

Работники DNATA в воскресенье должны были быть задействованы в обслуживании 85 рейсов. Из-за забастовки три уже пришлось задержать, а еще два межконтинентальных рейса в Женеву, возможно, придется перенаправить в другие аэропорты.

В аэропорту предупредили пассажиров о возможных неудобствах. В течение воскресенья аэропорт должен был принять 52 тысячи путешественников.

Забастовка DNATA началась утром в воскресенье, когда около 80 сотрудников этой компании, работающих в Женеве, отказались выходить на работу из-за разногласий относительно заработной платы и компенсаций.

Компания предлагала повысить заработную плату работников на 3%, тогда как профсоюз требовал повышения на 5%, а также доплаты в зависимости от тяжести работы. В пятницу вечером стало известно, что трудовой коллектив подавляющим большинством голосов отклонил предложения руководства.

Как долго продлится забастовка, неизвестно. Ожидается, что работники решат дальнейшие шаги в субботу вечером.

DNATA также предоставляет услуги в аэропорту Цюриха, но там забастовки не объявляли.

На этой неделе забастовку также объявляли французские работники компании Eurotunnel, которая обслуживает одноименный тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и Францию. Но после нескольких часов забастовки они ее отменили, разблокировав движение.