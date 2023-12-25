Лідер опозиції Німеччини хоче якнайшвидшої зміни уряду

У Німеччині опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц наполягає на заміні нинішнього коаліційного уряду, очолюваного Олафом Шольцем з Соціал-демократичної партії (СДПН).

Про це Мерц сказав в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він і лідер сестринської з ХДС політсили Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зьодер "згодні з тим, що ми хочемо замінити цей уряд якомога швидше", зважаючи на бюджетну суперечку між партіями, що формують коаліційний уряд.

Як зазначає агентство, наразі в Німеччині припускають можливість дострокових федеральних виборів 9 червня – в один день з виборами до Європарламенту.

Однак для цього необхідно, щоб уряду Шольца оголосили вотум недовіри в парламенті, чого наразі не передбачається.

Водночас сам Мерц заявляє, що за умови одночасного проведення федеральних та європейських виборів, вибори до Європарламенту також можуть бути посилені високою явкою виборців.

Він також скептично поставився до пропозиції Зьодера щодо нової великої коаліції, тобто уряду, сформованого між ХДС/ХСС і СДПН, зазначивши, що питання полягає в тому, "чи достатньо це навіть математично для коаліції з СДПН, яка продовжує маргіналізувати себе?".

Він додав, що "СДПН зараз має 14%" і, за його словами, "з такою партією вже не можна створити велику коаліцію".

Водночас Мерц підкреслив: "Ми точно не підемо на вибори з коаліційною програмою".

Нагадаємо, останнім часом рейтинг канцлера Німеччини різко впав: у рейтингу схвалення за 2023 рік Шольц отримав 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році.

Нагадаємо, що ця тенденція спостерігається вже не перший тиждень. Тоді як канцлер продовжує втрачати підтримку, критики керівної коаліції, глава ХСС Маркус Зьодер і проросійська Сара Вагенкнехт, набирають популярності.

Наприкінці листопада опитування соціологічного інституту INSA показало, що рейтинг урядової коаліції Олафа Шольца досяг нового мінімуму на тлі бюджетної кризи.