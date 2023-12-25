Лидер оппозиции Германии хочет скорейшей смены правительства

В Германии оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц настаивает на замене нынешнего коалиционного правительства, возглавляемого Олафом Шольцем из Социал-демократической партии (СДПГ).

Об этом Мерц сказал в интервью dpa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, он и лидер сестринской с ХДС политсилы Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер "согласны с тем, что мы хотим заменить это правительство как можно скорее", учитывая бюджетный спор между партиями, формирующими коалиционное правительство.

Как отмечает агентство, сейчас в Германии допускают возможность досрочных федеральных выборов 9 июня – в один день с выборами в Европарламент.

Однако для этого необходимо, чтобы правительству Шольца объявили вотум недоверия в парламенте, чего пока не предвидится.

В то же время сам Мерц заявляет, что при условии одновременного проведения федеральных и европейских выборов, выборы в Европарламент также могут быть усилены высокой явкой избирателей.

Он также скептически отнесся к предложению Зёдера о новой большой коалиции, то есть правительства, сформированного между ХДС/ХСС и СДПГ, отметив, что вопрос заключается в том, "достаточно ли это даже математически для коалиции с СДПГ, которая продолжает маргинализировать себя?".

Он добавил, что "СДПГ сейчас имеет 14%" и, по его словам, "с такой партией уже нельзя создать большую коалицию".

В то же время Мерц подчеркнул: "Мы точно не пойдем на выборы с коалиционной программой".

Напомним, рейтинг одобрения канцлера Германии резко упал: Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. В этом году в опросе INSA он занял 12-е место по рейтингу одобрения, тогда как в 2022 году был на третьем.

Многие другие члены правительства Шольца также потеряли от 5 до 7 процентных пунктов по сравнению с их рейтингом одобрения в 2022 году.

Напомним, что эта тенденция наблюдается уже не первую неделю. В то время как канцлер продолжает терять поддержку, критики правящей коалиции, глава ХСС Маркус Зёдер и пророссийская Сара Вагенкнехт, набирают популярность.

В конце ноября опрос социологического института INSA показал, что рейтинг правительственной коалиции Олафа Шольца достиг нового минимума на фоне бюджетного кризиса.