Байден: Президенти США можуть підлягати кримінальному переслідуванню

Президент США Джо Байден висловив переконання, що президентів Сполучених Штатів можна переслідувати за кримінальними звинуваченнями.

Як пише "Європейська правда", американський лідер зробив цей коментар у відповідь на запитання журналіста, повідомляє Bloomberg.

За його словами, він "не бачить жодної" причини, чому очільникі Білого дому повинні мати абсолютний імунітет від судового переслідування, як це стверджує лідер республіканців та експрезидент Дональд Трамп.

Раніше Верховний суд США відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи має експрезидент Дональд Трамп імунітет від переслідування за події 6 січня 2021 року – тобто штурм Капітолія – за позовом Міністерства юстиції.

Трамп стверджує, що діяв у межах своїх службових обов'язків напередодні заворушень 6 січня 2021 року, коли його прихильники жорстоко штурмували Капітолій, намагаючись перешкодити законодавцям засвідчити перемогу Байдена.

Адвокати Трампа намагаються поховати провадження проти експрезидента у зв’язку з подіями 6 січня ще до судового розгляду по суті, запланованого на березень 2024 року. Вони стверджують, що Трампа за ті події можна було притягти до відповідальності лише шляхом імпічменту – який, зрештою, провалився.

Суд першої інстанції з цим не погодився, після чого захист експрезидента США оскаржив це рішення у федеральному апеляційному суді у Вашингтоні. Позаяк Верховний суд відмовився ухвалювати рішення, апеляція, як і заплановано, відбудеться 9 січня.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія: змова з метою введення в оману США; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

За цим звинуваченням Трамп має постати перед судом у Вашингтоні у березні 2024 року, якщо апеляція його адвокатів не буде успішною і не призведе до затягування справи.

Нагадаємо також, що нещодавно Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році. Більше про це читайте у статті: Трампа судять за законами Громадянської війни.