Знаменитий солом'яний козел у Швеції дожив до Різдва попри традицію спалювання

Шведський солом'яний цап у місті Євле, відомий у всьому світі тим, що його регулярно намагалися підпалити, цьогоріч дожив до Різдва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє його акаунт у Twitter (X).

На свіжій світлині, що зроблена 25 січня, можна побачити вцілілого 13-метрового гігантського солом'яного цапа.

I might look a bit rough, but I made it! Merry Christmas! ⭐ pic.twitter.com/XzkWzc4XOT