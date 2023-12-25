Знаменитый соломенный козел в Швеции дожил до Рождества вопреки традиции сжигания

Шведский соломенный козел в городе Евле, известный во всем мире тем, что его регулярно пытались поджечь, в этом году дожил до Рождества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает его аккаунт в Twitter (X).

На свежей фотографии, сделанной 25 января, можно увидеть уцелевшего 13-метрового гигантского соломенного козла.

I might look a bit rough, but I made it! Merry Christmas! ⭐ pic.twitter.com/XzkWzc4XOT December 25, 2023

"Возможно, я выгляжу немного грубовато, но я это сделал! Счастливого Рождества!", – сказал он.

С момента своего создания в 1966 году соломенная фигура горела 30 раз. Последний раз он сгорел в 2021 году.

Поджог произошел в ночь на 17 декабря. Вскоре после этого полиция арестовала мужчину, у которого на руках были следы сажи. Камера видеонаблюдения также зафиксировала, как он подполз к козлу и поджег его.

Окружной суд города признал мужчину виновным в "нанесении большого ущерба" и приговорил его к шести месяцам заключения, обязав выплатить 109 082 кроны ($12 000) в качестве компенсации муниципалитету.

Мужчина, которого в шведских СМИ называют bockbrännare, или "сжигатель коз", сначала принял обвинения и компенсацию, но передумал в первый день судебных слушаний.

Он объяснил, что в ночь инцидента пил дезинфицирующее средство для рук и то терял сознание, то приходил в себя. Когда мужчину допросили, он сказал, что, по его мнению, у человека, снятого на кадрах с камер видеонаблюдения, была более длинная борода, но он мог одолжить свою одежду.

В конце концов, мужчина заявил, что не признает и не отрицает совершение преступления.