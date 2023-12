Знаменитый соломенный козел в Швеции дожил до Рождества вопреки традиции сжигания

Шведский соломенный козел в городе Евле, известный во всем мире тем, что его регулярно пытались поджечь, в этом году дожил до Рождества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает его аккаунт в Twitter (X).

На свежей фотографии, сделанной 25 января, можно увидеть уцелевшего 13-метрового гигантского соломенного козла.

I might look a bit rough, but I made it! Merry Christmas! ⭐ pic.twitter.com/XzkWzc4XOT