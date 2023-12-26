У ЄС відзвітували про обсяги гуманітарної допомоги по всьому світу за рік

Євросоюз за 2023 рік спрямував на гуманітарну допомогу у різних країнах світу загалом 2,4 млрд євро; Україна у списку отримувачів – на четвертій позиції з групою країн Балкан і Кавказу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в інфографіці Єврокомісії.

Загалом ЄС виділив на гуманітарні проєкти по всьому світу 2,4 млрд євро.

Growing humanitarian needs remain a persistent concern over the years.



In 2023, our commitment to address this challenge has not changed.



A significant allocation of €2.4 billion in humanitarian aid worldwide.



Our mission to alleviate human suffering continues. pic.twitter.com/upj6Uc5G0t December 26, 2023

Найбільшим регіоном-отримувачем допомоги є Африка – на ці країни спрямували 893 млн євро.

На другій позиції країни Близького Сходу з Туреччиною, які сукупно отримали 582 млн євро.

339 млн євро виділили на гуманітарну допомогу у Центральній Азії, країнах Тихоокеанського регіону і Карибського басейну.

Україна з Західними Балканами і Кавказом – на четвертій позиції. На цю групу країн спрямували 335 млн євро.

Ці цифри, скоріш за все, не враховують кошти, що надаються як двостороння допомога на гуманітарні потреби та через інші механізми ЄС.

Так, в іншому дописі Єврокомісії зазначають, що через Механізм цивільного захисту ЄС для України надали гуманітарну допомогу на 785 млн євро та доставили майже 100 тисяч тонн відповідного обладнання.

Нагадаємо, Нідерланди 21 грудня оголосили про виділення першого траншу з понад 2 мільярдів євро, запланованих для України на 2024 рік, на гуманітарні потреби.

Уряд Чехії виділив 10 мільйонів доларів на посилення медичної сфери Харківської області.