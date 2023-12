У ЄС відзвітували про обсяги гуманітарної допомоги по всьому світу за рік

Євросоюз за 2023 рік спрямував на гуманітарну допомогу у різних країнах світу загалом 2,4 млрд євро; Україна у списку отримувачів – на четвертій позиції з групою країн Балкан і Кавказу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в інфографіці Єврокомісії.

Загалом ЄС виділив на гуманітарні проєкти по всьому світу 2,4 млрд євро.

Growing humanitarian needs remain a persistent concern over the years.



In 2023, our commitment to address this challenge has not changed.



A significant allocation of €2.4 billion in humanitarian aid worldwide.



Our mission to alleviate human suffering continues. pic.twitter.com/upj6Uc5G0t