Чехія виділила $10 млн на посилення медичної сфери Харківщини

Уряд Чехії виділив 10 мільйонів доларів на посилення медичної сфери Харківської області.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, кошти спрямують для придбання обладнання в кількох закладах охорони здоров'я області – Харківської міської поліклініки №10, госпіталю ГУНП України, а також лікарень Чугуєва та Балаклії.

Додатково профінансують сім модульних котелень, які обігріватимуть житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури у громадах області, вказав він.

Синєгубов зазначив, що проєкт підтримки розрахований на три роки, а також подякував уряду Чехії за допомогу Україні та вагому підтримку Харківщини.

Раніше президент Чехії Петр Павел закликав продовжувати підтримку України попри те, що, за його словами, вона стала дратівливим фактором для деяких.

Перед цим Чехія оголосила про виділення 2,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО для невійськової допомоги.

Нагадаємо, президент Чехії розкритикував Захід за недотримані обіцянки у постачанні зброї Україні.