В ЕС отчитались об объемах гуманитарной помощи по всему миру за год

Евросоюз за 2023 год направил на гуманитарную помощь в разных странах мира в целом 2,4 млрд евро; Украина в списке получателей – на четвертой позиции с группой стран Балкан и Кавказа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в инфографике Еврокомиссии.

В целом ЕС выделил на гуманитарные проекты по всему миру 2,4 млрд евро.

Growing humanitarian needs remain a persistent concern over the years.



In 2023, our commitment to address this challenge has not changed.



A significant allocation of €2.4 billion in humanitarian aid worldwide.



Our mission to alleviate human suffering continues. pic.twitter.com/upj6Uc5G0t December 26, 2023

Крупнейшим регионом-получателем помощи является Африка – на эти страны направили 893 млрд евро.

На второй позиции – страны Ближнего Востока с Турцией, которые совокупно получили 582 млн евро.

339 млн евро выделили на гуманитарную помощь в Центральной Азии, странах Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.

Украина с Западными Балканами и Кавказом – на 4-й позиции. На эту группу стран направили 335 млн евро.

Эти цифры, скорее всего, не учитывают средства, предоставляемые в качестве двусторонней помощи на гуманитарные нужды и через другие механизмы ЕС.

Так, в другой заметке Еврокомиссии отмечают, что через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины предоставили гуманитарную помощь на 785 млн евро и доставили почти 100 тысяч тонн соответствующего оборудования.

Напомним, Нидерланды 21 декабря объявили о выделении первого транша из более 2 миллиардов евро, запланированных для Украины на 2024 год, на гуманитарные нужды.

Правительство Чехии выделило 10 миллионов долларов на усиление медицинской сферы Харьковской области.