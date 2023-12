В ЕС отчитались об объемах гуманитарной помощи по всему миру за год

Евросоюз за 2023 год направил на гуманитарную помощь в разных странах мира в целом 2,4 млрд евро; Украина в списке получателей – на четвертой позиции с группой стран Балкан и Кавказа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в инфографике Еврокомиссии.

В целом ЕС выделил на гуманитарные проекты по всему миру 2,4 млрд евро.

Growing humanitarian needs remain a persistent concern over the years.



In 2023, our commitment to address this challenge has not changed.



A significant allocation of €2.4 billion in humanitarian aid worldwide.



Our mission to alleviate human suffering continues. pic.twitter.com/upj6Uc5G0t