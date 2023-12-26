Водії чекають на виїзд із Польщі через Дорогуськ понад 30 днів

Час очікування водіїв ваговозів на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників, які пропускають по одному авто кожні три години.

Такі дані навело управління Податкової адміністрації в Любліні, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За даними Люблінської податкової служби, у черзі на виїзд із Польщі в Україну через пункт пропуску Дорогуськ стоять півтори тисячі ваговозів. Черга становить близько 40 кілометрів завдовжки.

"Орієнтовний час очікування – за умови поточної швидкості пропуску транспортних засобів перевізниками – становить понад місяць", – йдеться у повідомленні.

Там нагадують, що зазвичай час очікування такої кількості транспортних засобів на пропуск у Дорогуську становить близько 68 годин.

Голова протесту перевізників у Дорогуську Едіта Озигала пояснила посилення протесту необхідністю "якось змінювати тактику", аби українська сторона виконала вимоги протестувальників.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

В уряді Польщі допустили, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.