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Водії чекають на виїзд із Польщі через Дорогуськ понад 30 днів

Вівторок, 26 грудня 2023, 20:27

Час очікування водіїв ваговозів на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників, які пропускають по одному авто кожні три години.

Такі дані навело управління Податкової адміністрації в Любліні, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За даними Люблінської податкової служби, у черзі на виїзд із Польщі в Україну через пункт пропуску Дорогуськ стоять півтори тисячі ваговозів. Черга становить близько 40 кілометрів завдовжки.

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"Орієнтовний час очікування – за умови поточної швидкості пропуску транспортних засобів перевізниками – становить понад місяць", – йдеться у повідомленні.

Там нагадують, що зазвичай час очікування такої кількості транспортних засобів на пропуск у Дорогуську становить близько 68 годин.

Голова протесту перевізників у Дорогуську Едіта Озигала пояснила посилення протесту необхідністю "якось змінювати тактику", аби українська сторона виконала вимоги протестувальників.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

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Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

В уряді Польщі допустили, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.

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