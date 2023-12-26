Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней

Время ожидания водителей тяжеловозов на выезд из Польши через пункт пропуска с Украиной в Дорогуске увеличилось до более 30 дней из-за усиления протеста перевозчиков, которые пропускают по одному авто каждые три часа.

Такие данные привело управление Налоговой администрации в Люблине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По данным Люблинской налоговой службы, в очереди на выезд из Польши в Украину через пункт пропуска Дорогуск стоят полторы тысячи тяжеловозов. Очередь составляет около 40 километров в длину.

"Ориентировочное время ожидания – при условии текущей скорости пропуска транспортных средств перевозчиками – составляет более месяца", – говорится в сообщении.

Там напоминают, что обычно время ожидания такого количества транспортных средств на пропуск в Дорогуске составляет около 68 часов.

Председатель протеста перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала объяснила усиление протеста необходимостью "как-то менять тактику", чтобы украинская сторона выполнила требования протестующих.

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.

Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

В правительстве Польши допустили, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.