Прем'єрка Литви прибуде першим прямим поїздом з Вільнюса до Риги

Першим прямим рейсовим потягом, який вирушить із Вільнюса до Риги, у середу прибудуть прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте та міністр транспорту і зв'язку Маріус Скуодіс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Прем'єрка Литви, міністр сполучення та представники литовської державної залізничної компанії Lietuvos Geležinkeliai планують відкрити офіційний маршрут пасажирського поїзда Вільнюс-Рига 27 грудня о 6:00 на залізничному вокзалі Вільнюса.

Після прибуття до Риги Шимоніте та Скуодіс проведуть зустріч із латвійськими колегами Евікою Сілінею і Каспаром Брішкенсом. Прибуття поїзда на Ризький залізничний вокзал заплановано на 10:43.

Як повідомили агентству LETA представники литовської державної залізничної групи Lietuvos geležinkeliai, пасажирський поїзд між Вільнюсом і Ригою курсуватиме щодня, і дорога триватиме трохи більше ніж чотири години.

Раніше повідомляли, що між Берліном та Парижем вперше за майже 10 років почав курсувати нічний потяг зі спальними місцями, квитки на святковий період вже майже розкупили.

Перед цим почав курсувати прямий рейс "Укрзалізниці" з Чопа до Відня.

15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.