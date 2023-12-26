Премьер Литвы прибудет первым прямым поездом из Вильнюса в Ригу

Первым прямым рейсовым поездом, который отправится из Вильнюса в Ригу, в среду прибудут премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта и связи Мариус Скуодис.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Премьер Литвы, министр сообщения и представители литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai планируют открыть официальный маршрут пассажирского поезда Вильнюс-Рига 27 декабря в 6:00 на железнодорожном вокзале Вильнюса.

По прибытии в Ригу Шимоните и Скуодис проведут встречу с латвийскими коллегами Эвикой Силиней и Каспаром Бришкенсом. Прибытие поезда на Рижский железнодорожный вокзал запланировано на 10:43.

Как сообщили агентству LETA представители литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos geležinkeliai, пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой будет курсировать ежедневно, и дорога будет длиться чуть более четырех часов.

Ранее сообщалось, что поезд между Берлином и Парижем впервые за почти 10 лет начал курсировать ночной поезд со спальными местами, билеты на праздничный период уже почти раскупили.

Перед этим начал курсировать прямой рейс "Укрзалізниці" из Чопа в Вену.

15 октября "Укрзалізниця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.