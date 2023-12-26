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Кандидат в президенты Финляндии от коалиции лидирует в опросе

Вторник, 26 декабря 2023, 16:39

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб остается кандидатом в президенты страны, который пользуется наибольшей поддержкой финнов.

Об этом свидетельствует декабрьский опрос газеты Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Если бы президентские выборы в Финляндии проходили сейчас, за Стубба проголосовали бы 24% респондентов. Его ближайший конкурент, экс-министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, имеет поддержку 22% финнов.

На третьем месте в опросе оказался спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, за которого готовы отдать голоса 13% избирателей (на три процентных пункта больше, чем в ноябре).

В то время как поддержка Стубба осталась более-менее неизменной с прошлого опроса Helsingin Sanomat в ноябре, поддержка Хаависто выросла на два процентных пункта – прежде всего за счет избирателей Социал-демократической партии.

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При этом Стубб опережает любого из других шести оппонентов на выборах президента Финляндии во втором туре, если таковой состоится.

Подавляющее большинство респондентов (89%) считают, что они, вероятно, проголосуют за выбранного ими кандидата в первом туре президентских выборов Финляндии.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, а второй – 11 февраля 2024 года.

Напомним, действующий президент Саули Ниинистьо был переизбран на второй срок в январе 2019 года с более чем 62% голосов. Президенты Финляндии не могут занимать должность более двух сроков.

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