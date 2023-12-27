Подсанкционный экс-глава спецслужбы Сербии стал сенатором Республики Сербской

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назначил бывшего главу Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, который оказался под санкциями США, членом сената РС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на RTRS.

В решении говорится, что на основании конституции Республики Сербской и закона о Сенате Вулин назначается сенатором РС с 1 декабря. Сенат является совещательным органом высших конституционных учреждений РС.

В состав Сената РС обычно назначают выдающихся деятелей общественной, научной и культурной жизни. Сенатор назначается на семь лет с возможностью быть назначенным на следующий срок.

Напомним, что в начале ноября Вулин ушел в отставку с должности главы Агентства безопасности и информации Сербии.

Вулин, который с прошлого года занимал должность главы разведывательной службы, Агентства безопасности и информации Сербии, ранее был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах.

США в объявлении о санкциях прямо обвинили Вулина в использовании должностных полномочий для поддержки России, "способствуя ее злонамеренной деятельности, которая подрывает безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России возможности для дальнейшего усиления своего влияния в регионе".