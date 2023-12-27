Естонія за два роки підготувала понад 1300 українських військових

Сили оборони Естонії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну провели навчання для понад 1300 українських військовослужбовців – це одна шоста від кількості естонських військових, які пройшли навчання за цей же період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами речника естонського Міноборони Роланда Мурофа, українських військових в Естонії навчали насамперед базовій підготовці, також готували артилеристів, снайперів, стрільців і фахівців із кіберпростору.

Пресофіцер штабу оборони Естонії Тааві Лаасік додав, що навчання українців принесе практичну користь і естонським Силам оборони.

"Обмін знаннями та досвідом є важливою частиною кожного навчального курсу, і це двосторонній процес. Сили оборони уважно стежать за розвитком подій в Україні, а також збирають відгуки та досвід від українських підрозділів і солдатів, які проходять тут підготовку", – пояснив він.

Витрати на підготовку українських військовослужбовців покриваються як на двосторонньому рівні, так і в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM). У її межах станом на листопад підготували 34 тисячі українців.

Крім того, Велика Британія минулого року започаткувала операцію Interflex за участі 10 країн-партнерів, у межах якої підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців.