Эстония за два года подготовила более 1300 украинских военных

Силы обороны Эстонии с начала полномасштабного вторжения России в Украину провели обучение для более 1300 украинских военнослужащих – это одна шестая от количества эстонских военных, прошедших обучение за этот же период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам представителя эстонского Минобороны Роланда Мурофа, украинских военных в Эстонии обучали прежде всего базовой подготовке, также готовили артиллеристов, снайперов, стрелков и специалистов по киберпространству.

Пресс-офицер штаба обороны Эстонии Таави Лаасик добавил, что обучение украинцев принесет практическую пользу и эстонским Силам обороны.

"Обмен знаниями и опытом является важной частью каждого учебного курса, и это двусторонний процесс. Силы обороны внимательно следят за развитием событий в Украине, а также собирают отзывы и опыт от украинских подразделений и солдат, которые проходят здесь подготовку", – пояснил он.

Расходы на подготовку украинских военнослужащих покрываются как на двустороннем уровне, так и в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). В ее рамках по состоянию на ноябрь подготовили 34 тысячи украинцев.

Кроме того, Великобритания в прошлом году начала операцию Interflex с участием 10 стран-партнеров, в рамках которой подготовила 30 тысяч украинских военнослужащих.