Уряд схвалив угоду з Румунією про визнання освітніх документів

Кабінет міністрів у середу, 27 грудня, схвалив міжурядову угоду України та Румунії про взаємне визнання документів про освіту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту, вчинену 18 серпня 2023 у м. Бухаресті", – написав Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Угода була підписана під час візиту прем’єра Дениса Шмигаля до Румунії. Вона передбачає, що українці зможуть працювати за фахом, перебуваючи на території цієї країни.

Нагадаємо, в червні 2021 року уряд ухвалив порядок, за яким Україна визнаватиме професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

А у грудні 2021-го Київ схвалив угоду про взаємне визнання освітніх документів і наукових ступенів з Угорщиною.