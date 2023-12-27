Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов

Кабинет министров в среду, 27 декабря, одобрил межправительственное соглашение Украины и Румынии о взаимном признании документов об образовании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утверждено Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании, совершенное 18 августа 2023 в г. Бухаресте", – написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано во время визита премьера Дениса Шмыгаля в Румынию. Оно предусматривает, что украинцы смогут работать по специальности, находясь на территории этой страны.

Напомним, в июне 2021 года правительство приняло порядок, по которому Украина будет признавать профессиональные квалификации, полученные в других странах.

А в декабре 2021-го Киев одобрил соглашение о взаимном признании образовательных документов и научных степеней с Венгрией.