У Греції робився пілот ВПС на очах дружини й дітей

Майор військово-повітряних сил Греції Епамінондас Костас загинув вранці в середу, 27 грудня, під час польоту на навчальному літаку Т-2 в місті Каламата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецький мовник EPT.

Літак Т-2Е Buckeye, яким керував 40-річний майор ВПС Греції, впав за понад кілометр на північний захід від аеропорту Каламати. За попередніми даними, безпосередньо перед падінням літак вибухнув у повітрі.

Фото: ЕРТ

Падіння літака побачили дружина й двоє дітей Костаса, які провідували його в аеропорту.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття родині загиблого, пообіцявши надати їй підтримку.

"Ця втрата підкреслює, наскільки важкою є робота наших пілотів. Але також і те, наскільки великою є їхня відданість обов'язку. Країна завжди буде вдячна майору", – сказав він.

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас оголосив триденну національну жалобу у зв’язку з загибеллю Епамінондаса Костаса, яка "викликає скорботу у всього грецького суспільства".

Аварія вкотре привернула увагу до того, чи безпечно грецьким ВПС і далі експлуатувати літаки Т-2, для яких це вже третя аварія за останні кілька років, передає EPT.

У липні в Греції під час гасіння лісових пожеж розбився літак, на борту якого перебували двоє грецьких пілотів.