В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей

Майор военно-воздушных сил Греции Эпаминондас Костас погиб утром в среду, 27 декабря, во время полета на учебном самолете Т-2 в городе Каламата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческий вещатель EPT.

Самолет Т-2Е Buckeye, которым управлял 40-летний майор ВВС Греции, упал более чем в километре к северо-западу от аэропорта Каламаты. По предварительным данным, непосредственно перед падением самолет взорвался в воздухе.

ФОТО: ЕРТ

Падение самолета увидели жена и двое детей Костаса, которые навещали его в аэропорту.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования семье погибшего, пообещав оказать ей поддержку.

"Эта потеря подчеркивает, насколько тяжелой является работа наших пилотов. Но также и то, насколько велика их преданность долгу. Страна всегда будет благодарна майору", – сказал он.

Греческий министр обороны Никос Дендиас объявил трехдневный национальный траур в связи с гибелью Эпаминондаса Костаса, которая "вызывает скорбь у всего греческого общества".

Авария в очередной раз привлекла внимание к тому, безопасно ли греческим ВВС и дальше эксплуатировать самолеты Т-2, для которых это уже третья авария за последние несколько лет, передает EPT.

В июле в Греции во время тушения лесных пожаров разбился самолет, на борту которого находились двое греческих пилотов.