У Вірменії припинили кримінальне переслідування експрезидента

Суд загальної юрисдикції міста Єревана під головуванням судді Анни Данібекян у середу ухвалив вирок у справі другого президента Вірменії Роберта Кочаряна і колишнього віцепрем'єра Армена Геворгяна, ухваливши припинити кримінальне переслідування щодо останніх.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Підставою для ухвалення такого рішення стало закінчення терміну давності.

Роберт Кочарян і Армен Геворкян проходили як обвинувачені в одній і тій самій кримінальній справі.

Експрезидента обвинувачували в отриманні хабара в особливо великому розмірі ($3 млн) від підприємця Сільви Амбарцумян, а Геворкяна – у відмиванні грошей.

У 2021 році у Вірменії також закрили іншу кримінальну справу за статтею про повалення конституційного ладу, пред'явлену колишньому президентові Роберту Кочаряну.

Експрезиденту Кочаряну і іншим фігурантам "справи 1 березня" Сейрану Оганяну, Юрію Хачатурову і Армену Геворкяну, були пред'явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії – у справі про заворушення 1-2 березня 2008 року.

Вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревана мітинги, висловлюючи невдоволення підсумками голосування.

Акції протесту вилилися 1-2 березня 2008 року в заворушення і зіткнення мітингувальників з силами правопорядку, в результаті яких загинули десять осіб, понад 200 були поранені.