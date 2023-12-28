В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян в среду вынес приговор по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, постановив прекратить уголовное преследование в отношении последних.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Основанием для принятия такого решения стало истечение срока давности.

Роберт Кочарян и Армен Геворкян проходили как обвиняемые по одному и тому же уголовному делу.

Экс-президента обвиняли в получении взятки в особо крупном размере ($3 млн) от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, а Геворкяна – в отмывании денег.

В 2021 году в Армении также закрыли другое уголовное дело по статье о свержении конституционного строя, предъявленное бывшему президенту Роберту Кочаряну.

Экс-президенту Кочаряну и другим фигурантам "дела 1 марта" Сейрану Оганяну, Юрию Хачатурову и Армену Геворкяну, были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении – по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, баллотировавшимся на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проигравшим их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.

Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, более 200 были ранены.