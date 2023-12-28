Депутати від соціалістів і комуністів спробували зірвати засідання парламенту Молдови

Члени фракцій Партії соціалістів і Партії комуністів спробували зірвати засідання парламенту Молдови 28 грудня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Соціалісти й комуністи 28 грудня прийшли на засідання з метою бойкотувати його, заявляючи, що влада "втратила зв’язок з реальністю".

Фото: Newsmaker

Депутати заявили, що виступають проти більшості ініціатив влади, як закриття деяких телеканалів, призначення очільницею Нацбанку румунської сенаторки Анки Драгу, продаж території республіканського стадіону посольству США та підвищення вартості обов’язкового медичного страхування.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду очікує, що Москва продовжить спроби дестабілізувати ситуацію в країні навесні 2024 року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.