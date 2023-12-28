Депутаты от социалистов и коммунистов попытались сорвать заседание парламента Молдовы

Члены фракций Партии социалистов и Партии коммунистов попытались сорвать заседание парламента Молдовы 28 декабря.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Социалисты и коммунисты 28 декабря пришли на заседание с целью бойкотировать его, заявляя, что власть "потеряла связь с реальностью".

Фото: Newsmaker

Депутаты заявили, что выступают против большинства инициатив власти, как закрытие некоторых телеканалов, назначение главой Нацбанка румынского сенатора Анки Драгу, продажа территории республиканского стадиона посольству США и повышение стоимости обязательного медицинского страхования.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду ожидает, что Москва продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в стране весной 2024 года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.