У Раді Європи готують візит до Белграда на тлі заяв про проблеми на виборах

На початку 2024 року до Белграда здійснить візит представник Конгресу місцевих та регіональних органів влади Ради Європи з метою обговорити "вдосконалення вибочого процесу".

Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи, пише "Європейська правда".

"Після серйозних проблем, помічених міжнародними спостерігачами під час місцевих і парламентських виборів 17 грудня 2023 року, і на тлі триваючих протестів у сербській столиці президент Конгресу Ради Європи Марк Кольс попросив речника Конгресу з виборчих питань Стюарда Діксона здійснити візит до Белграда на початку наступного року для зустрічей із сербською владою", – йдеться в оголошенні.

Головною метою візиту Діксона називають обговорення "вдосконалення виборчого процесу і реформ, потрібних для боротьби з будь-якими потенційними фальсифікаціями".

Раніше Діксон висловив глибоку стурбованість щодо проблем на сербських виборах, про які повідомили міжнародні спостерігачі.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда, а виборчком відмовився проводити перевибори. У столиці спалахнули протести.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом"